Recordgroei Belgische aardappelverwerking in 2018

De Belgische aardappelverwerking kende in 2018 een recordgroei en overschreed met 5.101.522 ton de mijlpaal van 5 miljoen ton verwerkte aardappelen.

Dat meldt beroepsvereniging Belgapom. De groei komt door investeringen in industrie en personeel, die worden aangejaagd door de aanhoudende vraag naar aardappelproducten op de wereldmarkt. Belgapom refereert aan de groeiende middenklasse in Azië en Zuid-Amerika die gemaksvoedsel in de menu’s heeft.

De overschrijding van de 5 miljoen ton grens is een absoluut record, maar nog opvallender noemt Belgapom de recordgroei van 11,6% in het verbruik van aardappelen als grondstof.

Droogte

Romain Cools, secretaris van Belgapom, heeft een dubbel gevoel bij deze positieve berichtgeving in het licht van het slechte groeiseizoen 2018 en de grote uitdagingen die dit de sector levert voor 2019. De droogte van vorig jaar heeft dus ondanks de recordverwerking grote schade aangericht aan de Belgische aardappelketen. “Ik hoop voor alle partijen dat we een beter seizoen tegemoet gaan dan vorig jaar”, zegt Cools. “Die 5 miljoen overschrijden is mooi, maar rozengeur en maneschijn is het zeker niet in de sector. De lage opbrengsten van 2018 hebben tot spanningen geleid tussen schakels in de keten. Een kwalitatief minder product is duurder door de tekorten. Diverse bedrijven schrijven rode cijfers door grondstofproblemen.”

Nieuwe groeiseizoen

Of 2019 weer tot een verwerkingsrecord leidt, durft Cools niet te voorspellen. “Het record bewijst dat we de capaciteit hebben.”

De buffer die de verwerking na het overvloedige oogstjaar 2017 had, is er nu niet. Het nieuwe groeiseizoen is dus bepalend voor de verwerking van 2019. “Het seizoen begint onder mooie omstandigheden, maar er is nog een lange weg te gaan.”