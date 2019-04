Pootgoedexport in maart groter dan vorig jaar

De Nederlandse export van pootaardappelen was in maart groter dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

De totale uitvoer tot en met eind maart is weliswaar wat kleiner dan een jaar geleden, maar in februari en maart is er toch sprake geweest van een inhaalslag ten opzichte van vorig seizoen. Eind januari was er een achterstand van bijna 70.000 ton en inmiddels is deze hoeveelheid gehalveerd. De totale uitvoer is door de grotere activiteit in februari en maart gestegen tot net iets boven de 600.000 ton. Een jaar geleden stond de teller op zo’n 637.000 ton.

Voortgang in certificering van pootaardappelen

De voortgang in de certificering van pootaardappelen laat eenzelfde beeld zien. Volgens keuringsdienst NAK was op 1 april 833.757 ton pootgoed gecertificeerd. Deze hoeveelheid is nog maar 16.000 ton kleiner dan op hetzelfde moment vorig jaar.

Areaal consumptieaardappelen groeit licht

Op grond van de door droogte kleinere pootaardappeloogst in 2018 werd rekening gehouden met een zeer krap aanbod van pootaardappelen dit jaar. Op dit moment worden her en der nog diverse partijen pootgoed van diverse rassen aangeboden en dat is eigenlijk buiten de verwachting van eerder dit seizoen. Opmerkelijk daarbij is bovendien dat het areaal consumptieaardappelen naar verwachting licht groeit in de 5 belangrijkste aardappellanden in Noordwest-Europa.

België en Duitsland grootste afnemers

België en Duitsland zijn traditioneel de grootste afnemers van Nederlands pootgoed in maart. Dat was dit jaar niet anders. De Belgen importeerden zelfs ruim 41.000 ton, waarmee de tussenstand in de export naar de zuiderburen is toegenomen tot bijna 62.000 ton. Naar Duitsland ging bijna 35.000 ton, zodat de voorlopige uitvoer naar dit land is toegenomen tot iets meer dan 56.000 ton.

Algerije is in de tussenstand per eind maart nog de grootste afnemer van Nederlands pootgoed met in totaal zo’n 74.000 ton. Daarmee blijft de afzet naar de Algerijnse aardappelteelt iets kleiner dan de 82.372 ton van vorig jaar.