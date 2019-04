Overzaai leidt tot variatie in stand wintertarwe

Door overzaai van vroeg gezaaide wintertarwe zijn de verschillen in gewasstand in het Noorden groot.

Dat meldt SPNA – de Noordelijke proefboerderijen voor de akkerbouw – in de eerste Graanziektebarometer van dit seizoen.

Zeer droog

“Het najaar van 2018 was wederom zeer droog”, schetst onderzoeksassistent Wouter Otter van de locatie Ebelsheerd in Nieuw Beerta. “Omdat reeds gekiemde korrels verdroogden in de grond, was overzaai soms noodzakelijk. Vroeg gezaaide tarwe die niet is verdroogd, staat nu flink te wuiven. Laat overgezaaide tarwe zit soms nog niet op het einde van de uitstoeling.”

Ziektedruk is laag

De ziektedruk in wintertarwe is laag, al is er op het onderste blad wel wat septoria/sneeuwschimmel te zien. “Her en der gaan er in de regio wat berichten rond over gele roest.” Dit is op de SPNA-boerderijen (nog) niet waargenomen. Bij nagenoeg alle rassen is de eerste knoop los, geeft Otter aan.

Goede opbrengsten

In teeltseizoen 2018 viel de ziektedruk dankzij de droogte mee. Aantastingen van septoria en gele roest hadden weinig kans om uit te breiden. Ook aarfusarium was niet echt een probleem. In de bloeiperiode bleef beerslag veelal achterwege. Later in het seizoen namen vooral bruine en gele roest iets toe. Ondanks de droogte waren de opbrengsten van de wintertarwe over het algemeen goed.