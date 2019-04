NAK vindt vervalste pootgoedcertificaten

Keuringsdienst NAK heeft afgelopen week vervalste certificaten voor pootaardappelen ontdekt.

De pootaardappelen zijn vanuit Nederland geleverd aan België. De NAK heeft nog nooit vervalste certificaten gevonden in Nederland maar wel eens in het buitenland, zegt directiesecretaris Arjan Kroon. “Maar we hebben ze nog niet eerder zo dicht bij Nederland ontdekt.”

Dit is een illegaal NAK-certifcaat. Normaal staat er geen punt in het telersnummer. - Foto: NAK

Onderzoek gestart

NAK is een onderzoek gestart, samen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Kroon: “We hebben 3 zendingen gevonden met vervalste certificaten. Eén van die zendingen betrof 30 ton pootaardappelen. Het spoor leidt naar Zeeland, waar we 1 handelaar hebben gehoord. We onderzoeken de rest van de keten om te achterhalen wie de vervalste certificaten heeft gemaakt. We doen ook onderzoek naar dwarsverbanden met de melding van Breeders Trust. Die organisatie voor het kwekersrecht waarschuwde vorige maand voor illegaal pootgoed, omdat een handelaar op zoek was naar bepaalde aardappelrassen.”

Belgische telers meldden vervalste certificaten

NAK kwam achter de vervalsingen omdat Belgische ontvangers van de pootaardappelen meldden dat de certificaten gemakkelijk kapot scheurden. Kroon: “We hebben een advocaat ingeschakeld omdat inbreuk is gemaakt op het NAK-merk. Dan kunnen we via het burgerlijk recht direct een civielrechtelijke boet laten opleggen aan de dader van € 25.000 en vervolgens de schade gaan verhalen. De strafrechtelijke boete kan oplopen naar € 80.000.”