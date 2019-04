Kleine toename aardappelareaal in de EU-5

De federatie van aardappeltelerorganisaties in Noordwest Europa, NEPG, schat dat het areaal consumptieaardappelen het komende seizoen uitkomt op 604.000 hectare in de 5 belangrijkste productielanden.

Die landen zijn Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, oftewel de EU-5. Dat is een groei met 1 à 2%.

Deze eerste inschatting stoelt op inschatting van uitbreiding op het vasteland. De NEPG houdt veel slagen om de arm, vooral met betrekking tot de beschikbaarheid van pootgoed. De uitbreiding is volgens de federatie in lijn met de vraag vanuit de verwerkende industrie.

Opbrengst per hectare bepalend

Voor een prognose van de uiteindelijke oogst zal de opbrengst per hectare meer bepalend zijn dan de areaaluitbreiding, benadrukt NEPG. Het planten van de vroege aardappelen voor de verwerking is in ieder geval gestart op schema. De rest gaat in april en mei de grond in.