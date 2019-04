Kali op cichorei geeft geen hogere inuline-opbrengst

Cichorei neemt 200 tot 250 kilo kali per hectare op, maar een bemesting met verse kali geeft geen hogere inuline-opbrengst.

Dat blijkt uit 3 jaar onderzoek van onderzoeks- en kenniscentrum IRS naar kaliumbemesting in cichorei.

Duidelijk is dat cichorei met de afvoer van de wortels bij een gemiddelde opbrengst 200 tot 250 kilo K 2 O per hectare afvoert. Een duidelijke onderbouwing van de te adviseren kaliumgift voor een economisch optimale opbrengst van cichorei was niet beschikbaar. Het IRS onderzocht daarom of en hoeveel kalium nodig is voor een optimale inulineopbrengst.

Onderzoek uitgevoerd op zand met laag K-getal

Het onderzoek is uitgevoerd op zandgronden met een laag K-getal (maximaal 11). Hierop is een kaliumtrappenproefveld aangelegd met doseringen van 0, 100, 200, 300 en 400 kilo K 2 O per hectare. Deze kalium is gestrooid in de vorm van Kali 60, na opkomst van de cichorei.

Ondanks de lage kaliumvoorraad in de bodem, zijn in geen enkel jaar significant hogere inulineopbrengsten vastgesteld door bemesting met kalium. Ook in het loof zijn in geen enkel jaar kaliumgebrekverschijnselen geconstateerd.

Kaliumgehalte in blad stijgt evenredig met kaliumgift

IRS-onderzoeker Jan-Kees Boonman noemt het opvallend dat het kaliumgehalte in het blad evenredig toenam met de kaliumgift. Ook de geleidbaarheid van de wortels steeg na een hogere kaliumgift. De geleidbaarheid is een maat voor de hoeveelheid zouten, waaronder kalium, in de wortel. Waarschijnlijk neemt het gewas de kalium wel op.

Bemesting van belang

Ondanks de uitkomsten van dit onderzoek is kalibemesting in bouwplanverband van belang om op z’n minst een deel van de gewasafvoer te compenseren. Dat voorkomt dat telers voor kalibehoeftige gewassen als uien en aardappelen grote hoeveelheden kali gelijktijdig moeten geven.

Kali is in cichorei prima aan te wenden. In de vorm van kunstmest is het optimale moment rond het 6- tot 8-bladstadium van het gewas. Gebruik van een goedkope chloorhoudende kalimeststof is hierbij geen bezwaar. Pas dit echter enkel toe op een droog gewas. Toepassing direct voor het zaaien raadt IRS af in verband met mogelijke zoutschade bij kieming van het gewas.