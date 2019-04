Hoogendijk wordt directeur BO Akkerbouw

André Hoogendijk volgt per 1 september 2019 Matthé Elema op als directeur van Brancheorganisatie Akkerbouw.

Elema gaat met pensioen. Hoogendijk (1981) is – nu nog – adjunct-directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het werkveld Duurzaamheid. BO-voorzitter Dirk de Lugt over Hoogendijk: “André is een echte verbinder met sterke communicatieve eigenschappen. Hij kan zaken in beweging brengen en is de juiste man voor de volgende fase in de ontwikkeling van BO Akkerbouw.”