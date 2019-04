Graanexport EU komt op stoom

De export van graan vanuit de EU is dit jaar fors toegenomen. In de eerste 3 maanden van dit jaar (tot en met 7 april) is 9,4 miljoen ton graan verkocht aan andere landen, waaronder 6,6 miljoen ton tarwe. Dat is gemiddeld ruim 3,1 miljoen ton graan per maand.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) lag de export in de eerste 6 maanden van dit graanseizoen (juli tot en met december) op bijna 14 miljoen ton, waaronder 8,4 miljoen ton tarwe. Dat is gemiddeld 2,3 miljoen ton graan per maand. Dat is een forse toename, constateert de RVO.nl in het Weekbericht Granen.

Europees graan is in trek, vooral tarwe. Alleen al in de eerste week van april is maar liefst 1,2 miljoen ton graan geëxporteerd, waarvan bijna 1 miljoen ton uit tarwe bestaat. De grote export is opvallend, omdat de EU vorig jaar veel minder graan oogstte door droogte. Rusland heeft goed geoogst, waardoor Rusland de Europese exporteurs weg drukte van de grote afzetmarkten in Afrika en het Midden-Oosten.

Maar Rusland raakt uitverkocht, waardoor het niet meer kan meekomen op de exportmarkt. Volgens het Oekraïense marktbureau UkrAgro laten importeurs Russische tarwe links liggen, omdat het te duur wordt aangeboden. Rusland exporteerde in maart de kleinste hoeveelheid tarwe in 3 jaar.