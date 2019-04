Gerechtshof: Avebe vroeg te hoog uittreedbedrag

Avebe heeft telers ten onrechte aangeslagen voor het volledige uittreedbedrag van € 681 per aandeel toen ze na seizoen 2013/2014 hun lidmaatschap opzegden.

Dat oordeelde vorige week het gerechtshof in Leeuwarden. De boete die Avebe oplegde voor het ontduiken van de leverplicht vindt het Hof wel terecht.

Niet voldaan aan leverplicht

In het teeltseizoen 2013/2014 heeft een aantal akkerbouwers niet voldaan aan hun leverplicht, omdat zij van mening waren dat Avebe geen concurrerende prijst betaalde. Wegens schending van de leverplicht heeft Avebe hen daarvoor een boete in rekening gebracht van € 125,00 per ton zetmeel. Deze akkerbouwers hebben vervolgens het lidmaatschap opgezegd waarop zij nog eens werden belast voor € 681 per gehouden aandeel. De overdracht van de aandelen en de bijbetaling van € 681 per aandeel zou volgens Avebe vóór de beëindiging van het lidmaatschap hebben moeten plaatsvinden.

6 maanden de tijd

Het Hof komt tot het oordeel dat met deze uittreedvoorwaarde in de kern niks mis is, maar Avebe had de vertrekkende leden minimaal 6 maanden na opzegging de tijd moeten geven om de aandelen over te dragen. Het Hof concludeert vervolgens dat Avebe op niet meer aanspraak kan maken dan op de in 2014 geldende, negatieve waarde van € 300,00 per aandeel. De vergoedingsplicht wordt daarmee per aandeel door het Hof teruggebracht met € 381,00.

Boete leverplicht wel terecht

Het Hof vinden de boete van € 125 per niet geleverde ton zetmeel wel terecht. Die boete komt neer op € 500 per aandeel. Een aandeel betekent voor een lid naast stemrecht een leverrecht en een leverplicht. Een lid-akkerbouwer is verplicht om per teeltseizoen een zodanige hoeveelheid aardappelen aan Avebe te leveren die minimaal gelijk is aan 4 ton aardappelzetmeel per gehouden aandeel. Indien een akkerbouwer niet aan deze leverplicht voldoet dan is hij een boete verschuldigd van € 125,00 per niet geleverde ton aardappelzetmeel. Door deze prikkel is Avebe verzekerd van voldoende aanvoer van aardappelen en wordt voorkomen dat een akkerbouwer zijn aardappelen elders voor een hogere prijs afzet.

De akkerbouwers zijn willens en wetens hun leveringsverplichting niet nagekomen en zijn daarom de in de statuten opgenomen boete verschuldigd. Er is niet gebleken van feiten of omstandigheden waardoor deze boete kan worden gematigd, aldus het Hof.