Gele roest in wintertarwe op SPNA-proefboerderij

Op SPNA-proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta is een beginaantasting van gele roest waargenomen in de rassen Benchmark en KWS Talent.

Dat meldt SPNA in de graanziektebarometer, waarin het verloop van de meest voorkomende ziekten in wintertarwe gedurende het seizoen wordt gevolgd. Gele roest geeft kenmerkende strepen op het blad. Lees verder onder de foto In wintertarwe is beginnende gele roest waargenomen. - Foto: Hans Banus Septoria en sneeuwschimmel De graanziektebarometer toont verder een lichte toename van septoria en sneeuwschimmel. Op locatie Kollumerwaard in Munnekezijl is alleen in het ras Benchmark een beetje septoria te zien. Alle rassen staan in het tweede knoopstadium. Op Kollumerwaard ligt de eerste ziektebestrijding erop. Op Ebelsheerd wordt deze week de eerste ronde fungiciden gespoten.