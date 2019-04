EU-consument belangrijker dan Canadese bij

De bescherming van de Europese consument ligt Nederland meer aan het hart dan de bescherming van de Canadese bij. Nederland heeft ingestemd met het EU-voorstel de residulimieten voor clothianidin op aardappelen uit Canada te verhogen, terwijl tegelijkertijd het gebruik van deze insectenbestrijder in de Europese Unie strak aan banden is gelegd. Clothianidin is in de EU onder voorwaarden alleen nog in kassen toegestaan.

Landbouwminister Carola Schouten antwoordt dit op vragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders. De minister legt uit dat er een onderscheid is tussen enerzijds het besluit om op grond van de bescherming van de bij in de Europese Unie het gebruik van clothianidin te beperken en anderzijds om de residuen clothianidin op ingevoerde aardappelen te verhogen. In het eerste geval gaat het om de bescherming van de bij in de Europese Unie en in het tweede geval om de bescherming van de consument. De maximale residulimiet voor de neonicotinoïde clothianidin op uit Canada ingevoerde aardappelen is verhoogd van 0,03 naar 0,3 mg/kg. Verschillen in beleid rond neonics leiden tot ongelijk speelveld Lodders heeft bij de minister ook de verschillen tussen lidstaten wat betreft de vrijstelling voor neonicotinoïden in bijenteelt aangekaart. De minister geeft aan inmiddels een vrijstelling voor een ander middel te hebben gegeven. Dat een vrijstelling door lidstaten kan worden gegeven, leidt in alle gevallen tot een ongelijk speelveld, aldus de minister. Zij wijst erop dat Duitsland bijvoorbeeld geen vrijstelling heeft gegeven voor het gebruik van neonicotinoïden. Schouten erkent dat het verbod op neonicotinoïden kan leiden tot het gebruik van alternatieve middelen die mogelijk een groter risico opleveren. Dat hangt onder meer af van de plaagdruk, het gekozen alternatieve middel en hoeveel en hoe vaak het middel wordt gebruikt.