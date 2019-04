Droogte speelt graan parten in EU

De tarwe en gerst beginnen last te krijgen van watertekort in Europa.

Alleen in Spanje en het zuidoosten van Europa is wat neerslag gevallen. In andere delen van de EU loopt de ontwikkeling van tarwe en gerst vertraging op vanwege vochttekort, meldt het Franse marktbureau Stratégie Grains.

Vooruitzichten graanoogst getemperd

Eerder ging het marktbureau uit van een Europese graanoogst dit jaar van bijna 311 miljoen ton. Dat was gebaseerd op het ingezaaide areaal tarwe en gerst, een prognose van het maisareaal en de gemiddelde hectareopbrengsten van de laatste jaren. Stratégie Grains heeft de prognose met 2,3 miljoen ton verlaagd naar 308,3 miljoen ton graan. De vooruitzichten op een goede graanoogst zijn volgens het marktbureau getemperd doordat maart over het algemeen droog was in de EU. In april is tot nu toe alleen in Spanje en het zuidoosten van het continent regen van betekenis gevallen.

Record graanoogst dateert uit 2014

Desondanks zijn de oogstverwachtingen nog wel veel hoger dan vorig jaar. Toen oogstte de EU veel minder graan door langdurige droogte, vooral in Duitsland en Polen. Uiteindelijk is volgens het marktbureau vorig jaar 280 miljoen ton graan van de akkers gehaald. Het record voor de graanoogst voor de EU dateert uit 2014 met een productie van 326 miljoen ton.

Eind maart noteerde het Joint Research Centre (JRC) in het weerkundige Mars-rapport ook al watertekorten in grote delen van Europa. De grondwaterstanden zijn onvoldoende aangevuld. Dat verkleint de kans op een goede oogst, redeneert Stratégie Grains.

Droogte

Ook het Franse marktbureau Agritel verwacht dat de droogte gevolgen gaat hebben voor de graanoogst. Als de droogte langer aanhoudt is opbrengstreductie onvermijdelijk, signaleerde Agritel eerder deze week. “De schaarse neerslag die voor de komende dagen wordt voorspeld, zal de zorgen over opbrengstreductie niet wegnemen.”