CZAV: al veel trips in uienafval

Op uienafvalhopen en opslagplanten zitten nu al veel volwassen trips en larven van trips.

Hiervoor waarschuwt coöperatie CZAV uientelers. In de voorgaande jaren heeft de plaag enorm veel schade veroorzaakt in de uienteelt. “Voorkom uitbreiding naar de productiepercelen”, drukt CZAV telers op het hart in het akkerbouwbericht kleigrond.

Benevia langste duurwerking

Hoewel de stand van de zaaiuien zeer wisselend is – van net gekiemd tot eerste pijpje – zit de groei nu er nu goed in. Benevia had vorig jaar in de tripsproef de langste duurwerking, geeft de coöperatie aan. In de (winter)plantuien wordt Batavia geadviseerd.