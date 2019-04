Bietenzaai eind van de week klaar

Het zaaien van suikerbieten is bijna afgerond, meldt Suiker Unie.

Begin deze week was 87% gezaaid en eind van de week is naar verwachting het hele areaal van zaad voorzien. Dat is mooi vlot.

Bieten zaaien in Midden-Limburg. "Na het ploegen was de grond goed vochtig, maar door de wind droogde die weer snel op", zegt loonwerker John van Pol. - Foto: Guus Quiesen

Zorgen door droogte

De teeltregio Oostelijk en Zuidelijk Flevoland was het eerst klaar dit seizoen. Daar stond de teller maandag al op 100%. Het Noordelijk zand had toen nog het meest te doen met 73% gezaaid.

Bieten die enkele weken geleden waren gezaaid, staan er goed op. Door de droogte is er enige zorg over de kieming en opkomst van de later gezaaide bieten. Vooral op de zuidelijke kleigronden is het zaaibed droog. Dat kan tweewassigheid veroorzaken. Diverse bietenpercelen zijn gerold om het zaaibed aan te drukken.

Beregening

Ook worden bietenpercelen beregend, vanwege droog liggend zaad en om de korst te breken (op de lichtere kleigronden van Oostelijk Flevoland). In Noord-Nederland zorgde regen afgelopen weekeinde voor een net voldoende vochtig zaaibed.

Nachtvorsten en muizenschade

De nachtvorsten leidden op enkele percelen in Limburg en het oosten van Brabant tot schade. In het Noord-Brabantse Wanroij is hierom 3 hectare overgezaaid. Telstroken helpen bij het beoordelen van de opkomst en eventuele schade door vorst.

Muizenschade leidde tot overzaai van 15 hectare in de Haarlemmermeer en in Noord-Limburg. In het Noorden worden deze week de eerste bespuitingen tegen onkruid uitgevoerd.