BKD schrijft rode cijfers over 2018

De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) komt na berekening van baten en lasten over 2018 op een negatief saldo van € 70.000.

In 2017 was sprake van een positief saldo van € 119.000. Dat staat in het jaarverslag van de dienst. De verwachtingen waren te optimistisch, zo blijkt.

Afnemende inkomsten laboratorium

In 2018 waren de totale inkomsten € 8.859.000, wat 2,6% (€ 235.000) lager is dan het jaar daarvoor en € 686.000 lager dan begroot. Dat is voor een groot deel te afleiden uit de afnemende inkomsten van het laboratorium. Ook de buitendienst bleef achter op de begroting. Daarbij stegen de registratiekosten, vooral door areaalgroei.

Toegenomen gebruik Ketenregister

BKD legt uit: “Er was voor 2018 rekening gehouden met hogere bedrijfsdrukte voor zowel laboratorium als buitendienst. De ontstane verschillen vinden hun oorsprong in te hoog gestelde verwachtingen, onder andere gevoed door meer areaal dat in productie is genomen. Inkomsten uit exportkeuringen namen af wegens problemen met de handel van onder andere lelies in het Verre Oosten, maar ook door toegenomen gebruik van Ketenregister (tracking- & tracingsysteem waarmee fytosanitaire garanties in de bloembollenketen worden geborgd, red.).”

Voor 2019 heeft BKD de tarieven met 2% geïndexeerd. De begrote baten 2019 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2018, de lasten stijgen met 0,9%.