Akkerbouw slaakt noodkreet over verbod neonics

Cosun gaat waarschuwen voor groene perzikluis Cosun start een waarschuwingssysteem voor de groene perzikluis, die vergelingsziekte kan overbrengen op suikerbieten. De aanleiding is dat bieten niet meer beschermd zijn tegen luizen door het verbod op neonicotinoïden. Vergelingsziekte kan tot 50% opbrengstschade veroorzaken. Medewerkers van Suiker Unie tellen tot juli elke week bladluizen op 75 percelen met suikerbieten. De tellingen worden weergegeven op een kaart, die de Cosun-leden kunnen inzien via het ledenportaal. De waarschuwingskaart laat met kleuren zien op welke locaties de schadedrempel is overschreden. De eerste tellingen zijn inmiddels gedaan, maar nog nergens is de schadedrempel overschreden. Maar gezien de zachte winter verwacht Cosun dat dat niet lang meer gaat duren. Lees verder onder de foto. Bieten zijn niet beshermd tegen luizen door het verbod op neonics. - Foto: Hans Prinsen Verschil tussen percelen kan groot zijn Als een teler ziet dat op een geteld perceel in zijn buurt de schadedrempel is overschreden, dan is het advies de eigen percelen te controleren. Het verschil in aantasting tussen percelen kan groot zijn, vanwege andere voorvruchten, andere grondbewerking en verschillen in natuurlijke vijanden. Daarom blijft wekelijkse controle erg belangrijk, stelt Cosun.