Agrico betaalt recordprijs voor pootaardappelen

Agrico realiseert een recordprijs voor de pootaardappelen.

De aardappelcoöperatie meldt een indicatieprijs voor oogst 2018 van gemiddeld € 38 per 100 kilo pootaardappelen. Dat is het gemiddelde voor de klassen S tot en met A voor alle rassen en alle maten 28-op, dus inclusief het bovenmaatse pootgoed. Agrico publiceert de definitieve pootgoedprijs in juli.

Hoogste prijs van Agrico voor pootaardappelen ooit

Het is de hoogste prijs die Agrico ooit voor pootaardappelen heeft betaald. Het vorige record is gerealiseerd met oogst 2007, toen de definitieve pootgoedprijs uiteindelijk uitkwam op € 35,10. Maar bij oogst 2007 rekende Agrico nog met een gemiddelde prijs voor alleen de pootgoedmaten 28/55, dus exclusief de bovenmaat.

Als de bovenmaat toen wel was meegerekend, was het prijsverschil tussen 2007 en 2018 nog groter geweest, omdat de bovenmaat minder geld opbrengt dan de pootgoedmaten. Het bovenmaatse pootgoed wordt meestal verkocht als consumptieaardappel.

35 ton pootaardappelen per hectare

Oogst 2018 bracht bij aardappelcoöperatie Agrico gemiddeld 35 ton pootaardappelen op per hectare. Dat is ruim 11% minder dan in oogst 2017. Daardoor had Agrico een tekort aan pootaardappelen, ondanks dat het areaal in 2018 met 3% is gegroeid ten opzichte van 2017.

Agrico-directeur Jan van Hoogen:

Door het tekort aan pootaardappelen en de grote vraag konden we hoge prijzen vragen voor Zuid-Europese en overzeese bestemmingen

Agrico-directeur Jan van Hoogen noemt seizoen 2018/2019 uniek. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Door de droogte was er een tekort aan pootaardappelen en er was veel vraag, ook door de hoge prijs van consumptieaardappelen. Daardoor konden we zeer hoge prijzen vragen voor de bestemmingen in Zuid-Europa en overzee. Alhoewel het een hele puzzel was om de juiste pootaardappelen op de juiste bestemming te krijgen, ook omdat de kwaliteitseisen steeds strenger worden en er een grote vraag is naar klasse E.”

Meerjarige contracten voor verwerkende industrie

De levering van pootgoed voor de verwerkende industrie ligt vast in meerjarige contracten, zegt Van Hoogen. “Daar ligt de prijs ook van vast. We zullen natuurlijk proberen een plusje te realiseren in de nieuwe contracten voor de verwerkende industrie. Maar bij vaste afnemers die voor meerdere jaren hun afzet vastleggen is die ruimte niet zo groot. Omgekeerd is de ruimte voor een prijsverlaging ook niet groot bij lage aardappelprijzen.”

Relatief veel bovenmaat geoogst

De leden van Agrico hebben vorig jaar relatief veel bovenmaat geoogst, zegt Van Hoogen. “Dat is erg opvallend, gezien de droogte. “De knolzetting was wat laag vorig jaar. En het begon pas te regenen in augustus. Veel telers lieten de aardappelen zo lang mogelijk doorgroeien om toch aan de kilo’s te komen. Door het beperkte aanbod is veel bovenmaat als pootgoed verkocht. De rest van de bovenmaat bracht veel geld op op de consumptiemarkt.”

De pootgoedprijs van Agrico geldt voor de maat 28-op. De prijs betreft klasse S tot en met A inclusief de gemiddelde premie, los geleverd af boerderij in de herfst en exclusief alle vergoedingen en btw. De prijs is inclusief kwekerslicentie, die moet de teler bij monopolierassen dan nog afdragen aan Agrico. Voor monopolierassen rekent Agrico gemiddeld ongeveer € 2 per 100 kilo aan licentie.