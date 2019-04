Achterstand pootgoedcertificering verkleind

De achterstand in de pootgoedcertificering wordt ingehaald, nu de laatste weken het tempo van leveren is opgelopen.

Dat blijkt uit berichtgeving van keuringsinstantie NAK. In de afgelopen maand is 206.211 ton gecertificeerd. Hiermee kwam de stand op 1 april op 833.757 ton. De achterstand ten opzichte van vorig jaar is hiermee teruggelopen tot 16.000 ton.

Droge zomer

Dit voorjaar worden meer pootgoedpartijen van fritesrassen in de klasse B of waardering 2 gecertificeerd vanwege cosmetische gebreken. Door de droge zomer van 2018 zijn meer partijen aangetast door onder meer schurft.