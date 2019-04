Aardappelverwerking groeide licht in maart

De Nederlandse fritesfabrieken hebben in maart een hoeveelheid van 323.000 ton grondstof verwerkt tot voorgebakken diepgevroren frites en dergelijke.

Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie. De licht stijgende tendens die sinds december begon, is daarmee doorgezet.

Ten opzichte van de voorgaande maand is er 1,4% meer verwerkt. In vergelijking met maart vorig jaar is de productie echter veel minder geweest, ruim 10% ofwel 40.000 ton. Van de verwerkte aardappelen was in de verslagmaand iets meer dan 95.000 ton afkomstig uit het buitenland, dat is 29,5%. In maart vorig jaar was dat 128.000 ton, ofwel 35,4% van het totaal. Gemeten over de periode juli tot en met maart is in het lopende aardappelseizoen 2018/’19 een totaal van 2,86 miljoen ton aardappelen verwerkt. Dat is 3,2% minder dan in de vergelijkbare periode van het voorgaande seizoen, maar vrijwel gelijk aan het gemiddelde dat in de vorige 5 seizoenen werd geboekt.