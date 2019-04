Aardappelexport bleef in maart stabiel

De export van Nederlandse consumptieaardappelen kwam in maart uit op een totaal van 69.000 ton.

Dat meldt de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Deze hoeveelheid was vrijwel gelijk aan die van januari en februari. Ook ten opzichte van vorig jaar maart was er slechts een klein verschil, van 3.000 ton (3%).

90% binnen Europa

Van de uitgevoerde hoeveelheid bleef in maart 90% binnen Europa. Daarvan was België verreweg de voornaamste bestemming. België was goed voor 41.000 ton afname van aardappelen uit Nederland. De Belgen hebben dit seizoen in totaal 339.000 ton aardappelen ingevoerd vanuit Nederland. In het vorige seizoen was dat 283.000 ton. Ook in het seizoen daarvoor gingen er veel minder aardappelen naar België: 276.000 ton.

De uitvoer naar Afrikaanse bestemmingen is tot dusver 58.000 ton geweest, dat is ten opzichte van vorig seizoen (109.000 ton) een halvering.