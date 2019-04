4 landen gaan glyfosaat beoordelen

Een groep van lidstaten, waaronder Nederland, gaat gezamenlijk kijken naar de herbeoordeling van onkruidbestrijder glyfosaat. Dat hebben de Europese lidstaten maandag besloten in het permanent comité voor planten, dieren, veevoer en voeding (Scopaff).

Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden hebben gezamenlijk de taak op zich genomen om glyfosaat opnieuw te beoordelen. De onkruidbestrijder heeft vorig jaar een toelating gekregen voor 5 jaar. Dat betekent dat uiterlijk in december 2022 opnieuw een beslissing moet worden genomen over de toelating.

De bedoeling is dat in juni 2021 een beoordeling klaar moet zijn, waar andere lidstaten en belanghebbenden commentaar op kunnen geven. Vervolgens geeft de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa een advies aan de Europese Commissie die een voorstel voor hernieuwde toelating kan doen aan de lidstaten in het Scopaff.