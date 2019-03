Verwachte prijsstijging jaagt import suiker omhoog

De Europese Unie importeert veel meer suiker dan vorig seizoen (+48%). Dat is opmerkelijk, omdat suiker goedkoper is (-24%) dan vorig jaar.

Gebruikelijk is dat de import terug loopt als de importeurs minder voor de suiker betalen. Blijkbaar verwachten de Europese suikerraffinaderijen een opleving van de suikerprijs, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “Wat ook meespeelt is dat de EU vorig seizoen enorm veel suiker heeft geproduceerd, waardoor minder import nodig was. Dit seizoen is veel minder suiker geproduceerd door de droogte. De EU had op 31 december 12 miljoen ton suiker op voorraad. Dat is 1,8 miljoen ton minder dan een jaar eerder. Dat geeft meer ruimte voor import.”

Krimp bietenareaal

Daarnaast krimpt het bietenareaal in de EU dit jaar zo’n 5% tot 10% door de lage suikerprijs en de reorganisaties die suikerproducenten doorvoeren, zegt de woordvoerder. “Tel daarbij op dat de neonicotinoïden zijn verboden, wat ten koste kan gaan van de hectareopbrengsten. De verwachting is dat de EU door dit alles minder suiker gaat produceren. Dat kan leiden tot hogere prijzen. Blijkbaar spelen de raffinaderijen daarop in door meer ruwe suiker te importeren.”

Geen importheffing ontwikkelingslanden

Het suikerseizoen startte op 1 oktober. Tot en met 17 februari is 341.330 ton suiker geïmporteerd uit landen die vallen onder de EPA-EBA afspraken. Deze ontwikkelingslanden hoeven geen importheffing te betalen. In dezelfde periode vorig seizoen had de EU 231.390 ton suiker in deze landen gekocht. Dat is een stijging van 48%.

Suiker veel goedkoper

Dat de import toeneemt is opmerkelijk, omdat suiker veel goedkoper is. In oktober bij de start van dit suikerseizoen noteerde de Europese Commissie een gemiddelde verkoopprijs voor suiker van € 320 per ton. Een jaar eerder was dat nog € 422. Suiker was bij de start van dit seizoen 24% goedkoper dan een jaar eerder. De laatste bekende verkoopprijs is die van december. Toen lag de gemiddelde verkoopprijs (€ 314) 22% onder het prijsniveau van een jaar eerder.