Veel minder koolzaad op de Europese akkers

Akkerbouwers in de EU telen veel minder koolzaad dan vorig jaar.

Het areaal krimpt met ruim 10%. Dergelijke enorme schommelingen in het areaal van een akkerbouwgewas komen nauwelijks voor in Europa.

Droog najaar

Door het droge najaar hebben veel akkerbouwers afgezien van het inzaaien van koolzaad, of het gewas kwam niet op door een gebrek aan water. Deze percelen zijn later ingezaaid met winter- of zomergraan. Het graanareaal groeit dit jaar dan ook met 900.000 hectare naar 56 miljoen hectare, verwacht de Europese Commissie.

6,24 miljoen hectare koolzaad

De Commissie meldt dat de EU dit jaar 6,24 miljoen hectare koolzaad telt. Dat is 715.000 hectare minder dan in 2018 (-10,3%). Vooral in Roemenië krimpt het areaal (-25%). Maar ook Hongarije (-24%), Frankrijk (-17%) en Duitsland (-8%) telen minder koolzaad. Voor Nederland verwacht de Commissie een stabiel areaal rond de 2.000 hectare . De krimp bij koolzaad wordt niet gecompenseerd door andere oliehoudende gewassen. Het areaal zonnebloem komt op 4,15 miljoen hectare (+0,7%). Er staat 975.000 hectare sojabonen in de EU (+0,2%).

Hectareopbrengst

Door de droogte kwam de hectareopbrengst in 2018 op gemiddeld 2,86 ton koolzaad per hectare. Dat is 12% minder dan het meerjaarlijks gemiddelde van 3,18 ton. Bij een gemiddelde hectareopbrengst komt de productie van koolzaad in de EU dit jaar op 19,88 miljoen ton. Dat is vrijwel gelijk aan 2018. Vorig jaar was voor het eerst in 6 jaar dat de EU minder dan 20 miljoen ton koolzaad oogstte.