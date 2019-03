Uienzaai barst eind deze week los

Het uien zaaien barst eind deze week los. Dat zeggen vertegenwoordigers van zaadbedrijven, met het oog op zowel de kalender als de positieve weersvoorspelling.

“Het is nu de perfecte tijd om uien te zaaien”, zegt André Boot van Hazera die het eerder dit seizoen nog afraadde vanwege het risico dat bij vroeg zaaien hoort. “Wachten hoeft niet meer. Ik denk dat het ook hard gaat nu, overal tegelijk.”

Uien zaaien. Eind van de week barst het los, wat mooi op tijd is. - Foto: Peter Roek

In de mooie zomerse periode in februari werden verschillende percelen van uienzaad voorzien. “Dat ging om ongeveer 500 hectare”, weet Jaap Jonker van De Groot en Slot. “Uitzonderlijk veel voor de tijd van het jaar.” Zo vroeg zaaien, is een gok, die nu meestal goed lijkt uit te pakken. Jonker: “Ik verwacht daar geen grote problemen in. Door uitblijven van scherp weer, is geen korstvorming ontstaan. Dus ik denk niet dat overzaaien aan de orde is. Ik ben positief gestemd. Gezien de nog altijd lopende bestellingen, krimpt het areaal in het Zuidwesten toch niet zoals gedacht. Inmiddels verwacht ik landelijk zelfs alweer een plusje.”

Als het opnieuw slecht uitpakt, zaai ik nooit meer een ui

Kees Jacobs van Syngenta denkt daar anders over. Tegen de stroom van zijn concurrenten in verwacht hij een krimpend uienareaal 2019. “Ik ben niet tevreden over onze verkopen voor dit seizoen. We lopen nog een beetje achter”, ziet hij. Jacobs blijft bij de visie dat de teelt in de oostelijke helft van het land toeneemt en in het Zuidwesten krimpt. “Vooral waar niet kan worden beregend, was het een slecht seizoen. In Zeeuws-Vlaanderen is het saldo al een paar jaar slecht. Dan zijn mensen een beetje klaar met de uienteelt. Ze krimpen of gaan helemaal iets anders telen, graan of vlas bijvoorbeeld.”

Boot vat het pakkend samen: “Veel Zeeuwse telers zaaien met frisse tegenzin toch maar uien. Nog een keer, zeggen ze dan. Als het opnieuw slecht uitpakt, zaai ik nooit meer een ui. De goede marktprijzen geven hoop.”

Het plantuienareaal is inmiddels goeddeels van uitjes voorzien. Dit areaal is sowieso kleiner door een tekort aan uitgangsmateriaal.