Toelating verwacht van opvolger Mocap

Middelenfabrikant Corteva verwacht spoedig in Nederland een opvolger voor Mocap te introduceren.

De toelating van de actieve stof ethoprofos van Mocap is Europees ingetrokken. 2019 is het laatste jaar dat Mocap kan worden toegepast. In België, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal en Polen is het nieuwe granulaat Sherpa al toegelaten. Binnenkort volgt naar verwachting een toelating ervan in Nederland.

In Nederland zal het product Belem gaan heten. Dat meldt Inge Mestdagh, accountmanager Vlaanderen van Corteva. Corteva is de nieuwe naam van de gefuseerde middelenfabrikanten Dow Agrosciences en DuPont.

Oude stof in nieuw jasje

Sherpa op basis van de actieve stof cypermethrin is van fabrikant SBM, maar wordt in Europa door Corteva gedistribueerd. Cypermethrin is in feite een oudere actieve stof, maar door SBM in een nieuw jasje gestoken. De stof heeft in Nederland al een toelating. Cyperkill 250 EC en Talisma zijn insecticiden tegen kevers in granen en koolzaad.

Sherpa is een microgranulaat

Sherpa is echter een microgranulaat, dat in de grond verdeeld moet worden. Sherpa heeft net als Mocap werking tegen ritnaalden, larven van de snuitkever en nachtvlinder, de wortelvlieg en de maiswortelboorder. In België is de dosering in mais, wortelen en koolzaad 12 kilo per hectare, en in aardappelen 24 kilo. In aardappelen wordt een dubbele dosering gehanteerd, voor een langere duurwerking. Zo worden niet alleen de moederknollen tegen ritnaalden beschermd, maar ook de nieuw gevormde knollen.

Effectief middel volgens proeven

Proeven van Corteva in Frankrijk en België tonen aan dat het een effectief middel is. Zo blijkt uit een ritnaaldenproef dat 12 kilo per hectare Sherpa eenzelfde ritnaaldenbestrijding heeft als adviesdosering Nemathorin en Mocap. Alle 3 gaven in de proef bij hoge ritnaaldendruk rond de 20% aantasting. Ter vergelijk, onbehandeld leidde tot 38,9% aantasting. Een volle dosering Sherpa, dus 24 kilo, gaf echter slechts 9,6% aantasting. Kosten voor 24 kilo per hectare schat Mestdagh op globaal € 140 per hectare.

Speciale ketsplaatjes

Het granulaat moet met een DXP-verdeler worden toegepast, met speciale ketsplaatjes die het granulaat goed in de breedte rond de knol verdelen. Voor mais zijn er verdelerkapjes, die het granulaat meer in de rij verdelen. Corteva levert gratis de ketsplaatjes voor aardappelen en mais erbij.

Omdat de dosering hoger is dan van Vydate en de dichtheid van Vydate en Sherpa verschillen, kan het niet gemengd tegelijk toegediend worden met een granulaatverdeler. Twee aparte microgranulaat-verdelers zijn dan nodig.