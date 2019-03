Tarweprijs daalt op termijnmarkt Parijs

De tarweprijs is gedaald op de termijnmarkt in Parijs. De tarwe in Europa is nog te duur in vergelijking met die in de VS.

Egypte vulde de laatste aankooptender van 120.000 ton volledig met Amerikaanse tarwe. Franse tarwe werd $ 13 duurder aangeboden dan de Amerikaanse. Russische tarwe werd voor een vergelijkbare prijs als die uit Frankrijk aangeboden. De biedingen uit Oekraïne en Roemenië waren nog hoger geprijsd. Daarom koos Gasc, het Egyptische staatsinkoopbureau, voor tarwe uit de VS. Dat zet druk op de tarweprijs in Parijs. Het eerst aflopende contract (mei 2019) sloot dinsdag 26 maart op € 188 per ton. Dat is de laagste notering in 2 weken. Het meicontract noteert nu bijna 9% lager dan begin dit jaar. Wat de stemming op de Europese tarwemarkt ook drukt, zijn de goede oogstprognoses uit Rusland. Rusland is de grootste concurrent van de Europese tarwesector op de grote afzetmarkten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De tarwe in Rusland is goed uit de winter gekomen en het groeiseizoen is goed van start gegaan. De inzaai van zomertarwe verloopt vlot. Daarom verhogen de marktbureaus voortdurend hun prognoses. IKAR houdt het op een oogst van 122 miljoen ton graan, meldt de Duitse nieuwssite AgrarZeitung. ProZerna verwacht een oogst van 128 miljoen ton. De organisatie van transportondernemingen RusAgroTrans voorziet een oogst van 124 miljoen ton. Voor tarwe gaan de meeste schattingen uit van ongeveer 79 miljoen ton. Dat is 10% meer dan vorig jaar is geoogst, maar wel minder dan de recordoogst van 82 miljoen ton die in 2017 van de akkers is gehaald.