Suikerprijs keldert verder

De suikerprijs aan het begin van 2019 ziet er niet best uit voor de bietentelers in de EU.

De Europese Commissie meldt dat suiker in januari voor gemiddeld € 312 per ton is verkocht. Dat is de laagste prijs ooit sinds de Commissie in juli 2006 startte met de maandelijkse publicatie van de gemiddelde suikerprijs.

Bodem suikerprijs niet bereikt

Bietentelers en suikerproducenten hoopten dat in december de suikerprijs een bodem had bereikt. Toen noteerde de Commissie een verkoopprijs van € 314. Op de spotmarkt werden in januari al prijzen van boven de € 400 betaald. Maar in januari ging de verkoopprijs toch verder omlaag naar gemiddeld € 312. Dat komt omdat de spotprijzen worden betaald voor kleine hoeveelheden suiker. De meeste suiker wordt in langlopende contracten verkocht, die eerder zijn afgesloten tegen lagere prijzen.

Suiker goedkoop door overschot op wereldmarkt

Suiker is goedkoop vanwege het overschot op de wereldmarkt. Ook zijn in voorgaande jaren grote voorraden opgebouwd, die de prijzen blijven drukken. Grote voorraden kunnen tegenvallers in de oogst opvangen zonder dat het aanbod in gevaar komt.

Opleving suikerprijs verwacht

Toch verwachten analisten later in het jaar een opleving van de suikerprijs. De productie in de EU viel in 2018 zwaar tegen door droogte, waardoor de voorraden in Europa zijn gekrompen. Daarnaast krimpt het bietenareaal in de EU dit jaar naar verwachting met 5% tot 10% door de lage suikerprijs en de reorganisaties die suikerproducenten doorvoeren.

Bovendien zijn neonicotinoïden vanaf dit jaar verboden, wat ten koste kan gaan van de hectareopbrengsten. De verwachting is dat de EU door dit alles minder suiker gaat produceren. Dat kan leiden tot hogere prijzen.

3 regio’s voor berekening suikerprijs

De Commissie hanteert 3 regio’s voor de gemiddelde berekening van de suikerverkoopprijs. In regio 2 zitten de grote suikerproducerende landen, waaronder Nederland. Daar kostte suiker in januari gemiddeld € 301. In regio 3 (Oost- en Zuid-Europa), waar de meeste landen suiker moeten importeren, lag de prijs op € 360. In regio 1 (Noord- en Midden-Europa) was dat € 315. De publicatie van de suikerprijzen loopt anderhalf tot 2 maanden achter op de realiteit.

€ 738 per ton suiker

De hoogste prijs die de Commissie ooit berekende was in januari 2013 toen gemiddeld € 738 per ton suiker werd betaald. De laagste prijs in de EU werd betaald in 2002, voordat de Commissie startte met de maandelijkse publicatie van de suikerprijs. Toen zakte de suikerprijs op de termijnmarkt in Londen naar $ 173 (€ 153).