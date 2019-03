Suiker Unie wordt middelenleverancier

Suiker Unie gaat telers naast bietenzaad ook bestrijdingsmiddelen leveren. Althans, in een teeltproef met het resistente bietenras SMART Blanca KWS.

Dit jaar start Suiker Unie een teeltproef met 10 telers. Suiker Unie gaat dat intensief monitoren.

Het bietenras is middels klassieke veredeling resistent tegen ALS-remmers, waaronder de actieve stoffen foramsulfuron en thiencarbazonemethyl. Ten opzichte van conventionele bietenrassen blijft de suikeropbrengst van SMART Blanca KWS wat achter. Op de rassenlijst heeft het opbrengstcijfer 90.

Recent kreeg ook het herbicide Conciso One met beide stoffen van Bayer Cropscience een toelating van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Twee bespuitingen met Conviso One zouden het gewas onkruidvrij houden.

Suiker Unie levert zaak en middel

De 10 telers krijgen van Suiker Unie zowel het zaad als het middel geleverd. De bietenagent verzorgt de teeltadvisering. Of Suiker Unie ook in de toekomst zaad en middel blijft leveren of de middelenverkoop toch weer gaat uitbesteden aan de reguliere middelenhandel, is nog niet besloten, vertelt directeur Agrarische zaken Gert Sikken.

Handel plaatst vraagtekens bij spuitadvies

De middelenhandel heeft er moeite mee dat Suiker Unie naast het zaad ook het bestrijdingsmiddel gaat leveren. Bestrijdingsmiddelen en spuitadvies zijn namelijk niet haar corebusiness. Teeltadviseurs van middelenhandels bedienen telers vaak wekelijks van actueel spuitadvies, terwijl een bietenagent vaak maar een tot tweemaal per jaar een teler bezoekt. De handel vraagt zich af of Suiker Unie telers wel tijdig het juiste spuitadvies kan geven.