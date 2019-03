Skal: geen kopermisbruik in bio in droogtejaar 2018

Certificeringsinstantie Skal heeft in 2018 geen ongeoorloofd kopergebruik in biologische aardappelen geconstateerd.

Dat meldt Skal in haar jaarverslag. Dat maar weinig telers koper hebben gespoten, verwondert Skal overigens niet, omdat vanwege het droge jaar er nauwelijks sprake was van phytophthora.

Bladmeststof

Evenals in 2017 heeft Skal in 2018 gelet op kopergebruik in de biologische aardappelteelt. In tegenstelling tot 2017 was de focus in 2018 op de hoeveelheid koper per hectare. Koper mag in Nederland wel worden gebruikt als bladmeststof in lage dosering, maar niet als gewasbeschermingsmiddel in hoge dosering.

Bionext en Biohuis

Ondanks dat phytophthora in 2018 eigenlijk geen issue was, besloot Skal in overleg met brancheorganisatie Bionext en Biohuis toch het project ongewijzigd door te laten gaan. De reden was informatie te verzamelen over kopergebruik in de biologische aardappelteelt als er nauwelijks sprake is van aantasting door phytophthora. In 2016 werd door biotelers namelijk vaak het argument bladbemesting opgevoerd, toen vanwege de hoge ziektedruk diverse biotelers ongeoorloofd veel met koper spoten.

Controle op 100 bedrijven

Skal heeft 100 bedrijven bezocht. Vijf bedrijven hebben ondanks de lage phytopthoradruk toch met koper gespoten. De gevonden concentraties zijn te laag om het gewas te beschermen tegen phytophthora. De gebruikte hoeveelheid koper per hectare lag tussen de 0,3 milligram per hectare en de 1,9 kilo per hectare. Voor een gewasbeschermende werking zijn concentraties van 6 kilo per hectare of meer nodig. De bedrijven geven aan dat ze koper spuiten in het kader van bemesting. Experts daarentegen geven aan dat kopergebrek in aardappelteelt geen item is.

Aardappelbladmonsters

Ook is in 12 aardappelbladmonsters residu van chemische middelen aangetroffen. Deze waren allemaal terug te voeren op drift of depositie. Drift en depositie zijn lastige problemen voor biologische telers. In geval van drift kan een teler soms nog maatregelen treffen om het te voorkomen, tegen depositie kan een teler heel weinig doen.