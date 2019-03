Selecteren op bacterieziek haalt weinig uit

Selecteren heeft voor de beheersing van verdere besmetting met bacterieziek alleen zin in het begin van het groeiseizoen.

Dat zegt bacterioloog Jan van der Wolf van Wageningen University & Research (WUR). “En dan alleen als je ook de geïnfecteerde moederknol meeneemt.”

Van der Wolf sprak vorige week op een pootgoedavond van de CZAV in Heinkenszand (Zld.). Hij noemt bacterieziekten in pootaardappelen een lastig probleem. Sinds 1986 is hij er mee bezig en hij hoopt de laatste zeven jaar tot aan zijn pensioen nog iets te bereiken in de beheersing ervan.

Juist het meenemen van de moederknol blijkt in de praktijk lastig. Van der Wolf erkent dat die al snel een papperige structuur heeft. “Daarom verwacht ik ook niet veel van selecteren.”

Hygiënemaatregelen

Er is wel een pakket van teelt- en hygiënemaatregelen, waaronder het gebruikt van miniknollen, dat verspreiding kan beperken. “Extra aandacht maakt de kans op verspreiding kleiner, maar 100 procent correlatie is er niet. Er waren telers die alles perfect deden, waar uiteindelijk toch verspreiding was. Anderen die er de kantjes vanaf liepen hadden soms een beter resultaat.”