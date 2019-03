Rusland verwacht opnieuw grote tarweoogst

Het ministerie van landbouw in Rusland verwacht dit jaar een bovengemiddelde tarweoogst.

Een goede tarweoogst in Rusland betekent druk op de tarweprijzen in de EU. Rusland is de grootste concurrent van de EU op de grote afzetmarkten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Minstens 75 miljoen ton tarwe

Het Russische ministerie gaat uit van minstens 75 miljoen ton tarwe. Dat kan oplopen naar 80 miljoen ton als het groeiseizoen meezit. Als het ministerie gelijk krijgt, dan valt de tarweoogst minstens 4% groter uit dan die van 2018 (72 miljoen ton). Vorig jaar vielen de opbrengsten tegen door droogte. In 2017 oogstte Rusland een record van 85 miljoen ton tarwe. Oogst 2019 wordt dan de tweede ooit.

Russische export drukt op tarweprijzen EU

Ondanks dat Rusland in 2018 minder tarwe oogstte, loopt de export als een tierelier. Volgens het Franse marktbureau Agritel exporteerde het dit seizoen tot en met februari 29 miljoen ton tarwe. Dat was 27 miljoen ton in het seizoen daarvoor, terwijl Rusland in 2017 veel meer tarwe had geoogst. De goedkope export vanuit Rusland drukt op de tarweprijzen in de EU.