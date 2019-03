Rusland blijft heer en meester op tarwemarkt

Rusland blijft met afstand de grootste tarwe-exporteur in de wereld.

Ondanks dat het land dit seizoen veel minder tarwe heeft geoogst dan vorig jaar, toen een record hoeveelheid van 85 miljoen ton tarwe van de akkers kwam. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) schat dat Rusland dit seizoen 72 miljoen ton tarwe heeft geoogst, waarvan 37 miljoen ton tarwe wordt verkocht aan andere landen. De export was vorig seizoen 42 miljoen ton. Rusland is de grootste concurrent van de EU op de grote afzetmarkten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Canada nummer 3

Ondanks de lagere tarweproductie blijft Rusland verreweg de belangrijkste leverancier voor de wereldmarkt, meldt het USDA in de nieuwe Wasde-prognose waarin het ministerie schattingen maakt van de wereldwijde productie en verbruik van graan. De Verenigde Staten waren na de tweede wereldoorlog decennialang heer en meester op de wereldtarwemarkt. Maar dit seizoen 2018/2019 komt de VS niet verder dan een export van 26 miljoen ton, verwacht het eigen landbouwministerie. Canada staat nummer drie met een export van 24 miljoen ton, gevolgd door de EU met 23 miljoen ton.

Droogte

Australië kan dit seizoen slechts 10 miljoen tarwe exporteren, want door droogte was daar een misoogst van slechts 17 miljoen ton. Vorig seizoen was ook niet best voor de tarwetelers in Australië met een oogst van 21 miljoen ton tarwe waarvan 14 miljoen ton is verkocht aan andere landen. Het seizoen daar voor (2016/2017) speelde Australië een hoofdrol op de tarwemarkt met een productie van 32 miljoen ton waarvan 23 miljoen ton is geëxporteerd.