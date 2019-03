Relatief veel pootgoed in februari geëxporteerd

In de maand februari is relatief veel Nederlands pootgoed geëxporteerd. Dat valt op te maken uit de cijfers die aardappelorganisatie NAO heeft gepubliceerd.

In totaal bedroeg de uitvoer vorige maand 90.513 ton. Daarmee was februari voor de pootgoedsector een behoorlijke bedrijvige maand. In vergelijking met het 5-jarig gemiddelde werd een kleine 15.000 ton meer geëxporteerd. In dezelfde maand van 2018 bleef de uitvoer mede onder invloed van de zeer koude periode steken op 63.513 ton.

De pootgoeduitvoer was vorige maand met name gericht op EU-landen. Daardoor groeide de export naar andere lidstaten binnen de Europese Unie naar 191.467 ton per eind februari. Vooral de Belgen namen eerder pootgoed af dan een jaar geleden. Eind februari was al bijna 21.000 ton afgeleverd aan de zuiderburen. Een jaar eerder was deze hoeveelheid op hetzelfde moment minder dan 7.000 ton.

Vorig jaar kwam de afzet naar België door de kou wat later op gang, maar uiteindelijk bleken de Belgen met meer dan 100.000 ton de grootste afnemer. Ook de Duitsers en Fransen hebben vooralsnog meer pootgoed afgenomen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Per eind februari bedraagt de tussenstand in de totale uitvoer van Nederlands pootgoed 454.549 ton. Dat is ondanks de inhaalslag in februari de kleinste hoeveelheid in 10 jaar. Met name Afrika heeft door de geringere beschikbaarheid minder pootgoed kunnen inkopen dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat het pootgoed wel veel hogere prijzen heeft opgebracht. De prognoseprijs die handelshuis HZPC begin deze maand bekendmaakte, ligt met € 41 per 100 kilo op recordniveau.