Pootgoedprijs HZPC van € 41 nog nooit zo hoog

HZPC betaalt een recordprijs voor pootaardappelen. De prognoseprijs voor oogst 2018 komt uit op € 41 per 100 kilo. Dat is € 9,35 (+30%) meer dan het handelshuis voor oogst 2017 heeft betaald.

In andere jaren ligt de definitieve prijs € 0,50 tot € 2,00 hoger dan de prognoseprijs. HZPC-directeur Gerard Backx verwacht dat de definitieve prijs voor oogst 2018 heel dicht uitkomt bij de prognoseprijs. “In andere jaren wordt laat in het voorjaar nog pootgoed verkocht, wat leidt tot die plus op de prognoseprijs. Dat gaat dit voorjaar niet gebeuren. Al het pootgoed is op omdat de hectareopbrengsten flink zijn gedaald door de droogte.”

Oorzaken recordpootgoedprijs

De vorige recordpootgoedprijs dateert uit 2007, dat ook een droog jaar was. Toen betaalde HZPC € 36,50 per 100 kilo pootaardappelen. Dat de telers nu nog veel meer voor de pootaardappelen krijgen heeft 2 oorzaken, zegt Backx. “Door het krappe aanbod hebben we waar mogelijk de verkoopprijzen flink kunnen verhogen. Dat geldt vooral voor de afzet naar Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Voor levering aan de aardappelverwerkende industrie in Europa werken we met meerjarige contracten met eerder vastgestelde prijzen.”

HZPC verwacht recordomzet boekjaar 2018-2019

De pootgoedprijs van HZPC is de gemiddelde prijs over alle rassen in de klassen S tot en met A, exclusief btw en vergoedingen voor verpakken en bewaren en vóór de afdracht van de kwekerslicentie door de pootgoedteler aan HZPC. Dankzij de hoge pootgoedprijs verwacht Backx dat HZPC voor boekjaar 2018-2019 een recordomzet kan halen. “Ook de brutomarge gaat omhoog en wordt mogelijk ook een record. Maar de winst wordt geen record. Dat komt omdat HZPC de laatste jaren veel heeft geïnvesteerd.”