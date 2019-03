NAV en LTO: BO Akkerbouw geen belangenbehartiger

Brancheorganisatie Akkerbouw moet geen belangenbehartiging doen. LTO Akkerbouw en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vinden dat het lobbywerk hun taak moet blijven.

NAV hield begin dit jaar een enquête, waaraan 137 leden deelnamen. Van hen vindt 86% dat belangenbehartiging niet thuis hoort bij BO Akkerbouw, 8% vindt dat wel goed.

NAV: verschillende belangen

Binnen BO Akkerbouw zijn geluiden te horen om de organisatie op te tuigen, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong. “Wij willen voorkomen dat het die kant opgaat. BO Akkerbouw moet klein en slagvaardig blijven en belangenbehartiging hoort niet thuis bij hen. In BO Akkerbouw zitten organisaties en bedrijven die werkzaam zijn in de akkerbouw. Boeren, verwerkers en toeleveranciers hebben niet altijd dezelfde belangen. Soms kan gezamenlijk optreden als BO Akkerbouw wel handig zijn, zoals in de discussie over klimaatmaatregelen.”

LTO: BO Akkerbouw alleen platformfunctie voor hele sector

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw onderschrijft dit. “De belangenbehartiging voor de telers hoort thuis bij LTO en NAV. BO Akkerbouw heeft alleen een functie als platform, bijvoorbeeld om als hele akkerbouwsector hetzelfde geluid te laten horen richting politiek of Europese koepelorganisaties. Verder moet het niet gaan.”