Meer Spaanse peen op Europese markt

Spanje en Portugal zijn groeiende peenleveranciers op de Europese markt. Dat beeld schetste Christiaan Reynders van Bejo Ibérica op de Themadag Peen van landbouwbeurs LNCN. Diversificatie is volgens hem de sleutel naar marktverbreding.

De Spaanse export is door productiegroei in 5 jaar tijd 10% gestegen. In Portugal groeide de export zelfs 30%, maar de Spaanse is 3 keer groter. Van de Spaanse productie gaat een kwart de grens over. Het peenareaal van beide landen samen is bijna 7.000 hectare en de productie gemiddeld 57 ton per hectare.

Belangrijkste exportbestelmmingen

Van de export gaat 80% naar 4 landen. Belangrijkste exportbestelmmingen voor Spanje zijn Portugal (23%), Frankrijk (21%), Duitsland (20%) en Nederland (15%). De Spaanse exportpiek is van april tot en met juni, afhankelijk van wat afnemers nog in de koeling hebben.

De telersprijs is over de jaren vrij stabiel, rond de 20 cent per kilo. “Vanaf 18 cent verdient de teler aan het product”, geeft Reynders aan. Door productieverhoging, naar schatting 10% in 10 jaar tijd, blijft de teelt rendabel. Het nieuwe peenseizoen is in Spanje begonnen met aflandprijzen van 25 cent per kilo.

Smaak is, net als in andere gewassen, een steeds voornamere eigenschap in de peensector

Trends in de peensector

Reynders noemt de trends in de peensector. Biologisch is al flink aan de gang, vooral in Noord-Europa. Snackpeen is een ontwikkelende trend en een opkomende trend is kleurenpeen. Allemaal vormen van diversificatie en manieren om het product breder te vermarkten.

Kleurenpeen is een opkomende trend in de peenmarkt. - Foto: Lex Salverda

Focus op smaak

Reynders’ advies aan de zaal met peentelers: focus je op smaak. “Smaak is, net als in andere gewassen, een steeds voornamere eigenschap in de peensector.” Een voorbeeld hiervan is de handel biopeen. Door de promotie van biopeen groeit de Spaanse export van dit product naar Portugal, Frankrijk en Duitsland. Vooral Duitsland laat een significante groei zien van nu 20%. Duitsland prefereert namelijk tegenwoordig Spaanse biopeen boven Israëlische. Enerzijds door de nabijheid van Spanje en dus kortere lijnen, maar ook door de zoete smaak van het Spaanse product.

Spanje is geen dumpmarkt

Frankrijk is hofleverancier

Maar ook voor de uitvoer naar Spanje zijn logistiek en smaak cruciale factoren. De import is stabiel, rond de 12.000 ton. Frankrijk is hofleverancier, omdat het dichtbij ligt. De export van Nederland naar Spanje groeit licht, het aandeel is 5%, met de beste kansen in juni en juli. Nederland wordt gezien als betrouwbare handelspartner, zegt Reynders. Maar hij waarschuwt ook: “Spanje is geen dumpmarkt.”

Het peenareaal van 2019 is in Spanje en Portugal stabiel, zegt Reynders ten slotte nog. Dat is voor uien anders: “Dat kan maar zo 15 tot 20% meer zijn.”