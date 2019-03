Lector Aeres: kennisontwikkeling akkerbouw versnippert

De kennisontwikkeling in de Nederlandse akkerbouw versnippert. Kennis wordt ook steeds minder gedeeld. Dat zegt lector Peter Kooman van Aeres Hogeschool in Dronten. Vanaf volgende week is hij vaste columnist in het vakdeel Akkerbouw bij Boerderij.

Kooman baseert zich op recent onderzoek naar verspreiding van kennis binnen de akkerbouwsector. “Het lijkt wel of ieder bedrijf, iedere regio, sector en of keten voor zichzelf bezig is, dat men parallel aan elkaar zijn best doet om het wiel opnieuw uit te vinden.”

Peter Kooman: "Veel wordt als concurrentiegevoelig bestempeld. Op het simpelste studentenverslag verslag 'Vertrouwelijk'.

Kooman wijst erop dat de Nederlandse akkerbouwsector relatief klein is. “We praten hier over zo’n kleine 0,5% van het Europese akkerbouwareaal. We mogen dan wel de grootste pootgoedexporteur zijn, wereldwijd is maar 3% van het geplante pootgoed Nederlands. Van de totale aardappelproductie in de wereld is volgens de FAO nog geen 2% Nederlands. Met uitzondering van het Europese suikerbietenareaal zijn de percentages van de andere akkerbouw gewassen nog lager.”

Kennis delen versnelt ontwikkelingen

Kooman ziet verschillende oorzaken van de versnippering. In het bedrijfsleven worden tegenwoordig veel zaken als concurrentiegevoelig bestempeld, zegt hij. “Waar 30 jaar geleden nog op allerlei gebied samengewerkt werd, staat nu op het simpelste studentenverslag ‘Vertrouwelijk’. Pre-competitieve zaken als het regelen van gezamenlijke markttoegang, toegang tot nieuwe genetica of kennisontwikkeling zijn minder vanzelfsprekend geworden. Daarnaast zien we dat veel ontwikkeling in een afgeschermde sector plaatsvindt, zoals suiker, uien of zetmeelaardappelen.”

Versnippering is ook zichtbaar in kenniswereld

Ook in de kenniswereld ziet Kooman versnippering. Budgetten worden in projectvorm in potjes beschikbaar gesteld en kennisorganisaties moeten de eigen begroting zo rond zien te krijgen. Hij zegt dat als Nederland wil blijven meedoen in de wereld, het geen kwaad kan dat bedrijven, sectoren, provincies en onderzoeksinstellingen eens over hun grenzen heen kijken. “Kennis delen versnelt ontwikkelingen. Verschuiving van nationale naar regionale financiering heeft ervoor gezorgd dat iedere regio zijn eigen cluster, valley, port of platform heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld al zo’n 3 of 4 regionale projecten die zich elk bezighouden met zilte teelten.”