ILVO: doorbraak in hybride veredeling

Het Belgische onderzoeksinstituut ILVO heeft een doorbraak bereikt in de hybride veredeling.

Het instituut heeft een manier gevonden om zelfbestuiving te voorkomen bij planten. Dat is vooral van belang bij hybride veredeling. Daarbij worden een vader- en een moederlijn met elkaar gekruist en is zelfbestuiving ongewenst.

Steriel maken

Volgens doctoraatsstudente Silvia Bruznican is de techniek die zij heeft ontwikkeld goedkoper en sneller dan bestaande technieken om de bestuiving te reguleren. Zij is onlangs gepromoveerd op dit onderwerp. Volgens Bruznican is meer onderzoek nodig, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt is een belangrijke stap gezet. Nu wordt zelfbestuiving onmogelijk gemaakt door de 1 van de 2 ouderlijnen mannelijk steriel te maken.

Mannelijke steriliteit gewenst

Bruznican heeft cellen van selderij en wortel samengevoegd en op laten groeien tot plantjes. Eenmaal volwassen kunnen deze fusieplanten zichzelf niet meer via de eigen meeldraden bestuiven. Alleen een andere selderijplant kan dan voor bevruchting zorgen. Dit opent perspectief voor de veredeling, zegt Bruznican. “Mannelijke steriliteit is bij de veredeling van hybride zaden erg gewenst omdat het daar juist zaak is om zeer gecontroleerd en voorspelbaar 2 plantlijnen te kruisen. En dat is niet zo gemakkelijk bij zelfbestuivers.”