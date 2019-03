Groencompost meest geschikt als mulchlaag

Een mulchlaag met groencompost over net gezaaide uien levert een hogere opbrengst dan uien geteeld zonder mulchlaag. Dat blijkt uit een demoproef van het Proefcentrum voor de Groenteteelt in Oost-Vlaanderen (PCG).

Een mulchlaag wordt toegepast om slemp en/of erosie door wind of water te voorkomen. In de demo zijn stro, groencompost en populierenschors gebruikt als afdeklaag na het zaaien. Van ieder product is 10 tot 15 ton per hectare toegediend.

Op het veld zonder mulch was de opkomst het grootst. De opkomst onder stro was het slechtst, dat werd volgens de onderzoekers vooral veroorzaakt door de slechte kwaliteit van het stro, waardoor het niet goed verdeeld kon worden.

Hoogste opbrengst met groencompost en populierenschors

De objecten met groencompost en populierenschors hadden de hoogste opbrengst: rond 70 ton per hectare. De onderzoekers geven hiervoor als verklaring dat de mulchlaag vochtverlies uit de bodem beperkt.

De opbrengst van het stro-object bleef steken op 60 ton per hectare. Dat wordt verklaard door de minder goede opkomst in combinatie met een stikstoftekort. Door de lage C/N-verhouding vraagt stro veel stikstof voor de vertering. Dat gaat ten koste van de gewasgroei.