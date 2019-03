Eerste Crispr-Cas voedsel op de markt in VS

Het Amerikaanse bedrijf Calyxt heeft sojaolie op de markt gebracht die via gene-editing een andere samenstelling heeft.

Het is het eerste voedingsmiddel dat in de Verenigde Staten (VS) door gene-editing op de markt is. In veevoer worden al grondstoffen gebruikt die via gene-editing genetisch zijn aangepast. Calyxt heeft de sojaboon vorig jaar laten telen door 100 boeren op bijna 14.000 hectare.

De meest bekende gene-editing techniek is Crispr-Cas. Calyxt gebruikt ook een andere editing-techniek, die Talen heet. Bij beide technieken wordt in het genoom geknipt en geplakt zonder dat genen van buiten worden ingebracht. Daarom beschouwt de Amerikaanse overheid gene-editing technieken als veilig. Er is geen toelating voor nodig. In de EU blijven deze technieken vallen onder de regels voor genetische modificatie na een uitspraak daarover vorig jaar juli van het Europese Hof van Justitie.

Meer gewenste oliezuren

De olie uit de sojaboon wordt onder de naam CalynoTM vermarkt. Calyxt heeft 2 genen in de sojaboon buiten werking gezet. Daardoor bevat de boon 80% meer gewenste oliezuren, 20% minder verzadigde vetzuren en 0% transvet. Volgens Calyxt kunnen consumenten 3 keer langer met de olie bakken dan gebruikelijk. De olie wordt ook verwerkt in salades en sauzen. Later wil Calyxt meel van deze sojaboon vermarkten als grondstof voor veevoer.

Calyxt heeft al tarwe gemaakt met extra vezels, meeldauwresistente tarwe, luzerne met een betere kwaliteit en aardappelen met minder stootblauw.