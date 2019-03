Chicogrow: meer lof mogelijk met kaliumfosfiet

De dosering van het kaliumfosfiet-bevattende middel Nutri-Phite (leverancier Agroplanta, Dld) op het zaad en op het blad in de teelt van witlofwortels kan positief uitpakken voor de zwaarte van de wortels en de lofproductie. Dat blijkt uit de demoproeven van het witlofplatform die adviesinstantie Chicogrow in 2017 en in 2018 uitvoerde.

“Deze demo’s zijn opgezet in praktijkomstandigheden, dus niet volgens de protocollen die gelden voor echt onderzoek”, zegt Bart Hesen van Chicogrow. “Maar de uitkomsten kunnen wel een aanzet zijn voor onderzoek en discussie binnen de witlofsector.” Voor het tot nu toe als meststof aangeduide product Nutri-Phite is dat aan de orde, omdat het fosfietachtige verbindingen bevat. Fosfieten zijn binnen de EU tot 1 juli aanstaande vrij te gebruiken. Daarna wordt dit soort middelen beschouwd als gewasbeschermingsmiddel, waarvoor per land een toelating is vereist.

Zwaarder lof en groter wortelrendement

Zo’n omzetting naar gewasbeschermingsmiddel betekent, vanwege de extra kosten voor de toelating, dat de prijs van het product waarschijnlijk hoger wordt. Dat geldt ook voor een middel als Nutri-Phite. De vraag is of het dan nog aantrekkelijk is voor de toepassing in witlof.

Nutri-Phite gaf in 2017 een wat hogere wortelproductie dan bij niet behandelende teelt, in april 2018 gevolgd door een bijna 10% hogere lofproductie. In een tweede trek in september 2018 was er geen productieverschil te vinden tussen wel of geen Nutri-Phite. Hesen: “De behandeling geeft een lichte aanwijzing naar zwaarder lof en een vergroting van het wortelrendement.”

In 2018 is een nieuwe teeltproef met Nutri-Phite opgezet met een zaadbehandeling, 2 keer bladbehandeling en een combinatie van beide. De combinatie gaf een zo’n 10% hoger wortelgewicht.