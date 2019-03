Brussel: graan staat er uitstekend bij

Het graan in Europa is in uitstekende conditie uit de winter gekomen.

Het was een zachte winter en de vorstperiodes die er waren, zorgden nauwelijks voor uitwintering. De maand februari en de eerste helft van maart waren zelfs zachter dan normaal, stelt het wetenschappelijk bureau JRC van de Europese Commissie in de maandelijkse Mars-publicatie over de stand van de gewassen in de EU.

In grote delen van Zuid-Europa dreigt echter een watertekort, concludeert JRC. Daar is veel te weinig regen gevallen in de winter. Er is een meer dan gemiddelde hoeveelheid neerslag nodig om het graan goed aan het groeien te krijgen. Het waterpeil staat laag in de regenreservoirs in Portugal, Spanje en Italië. Ook in Zuidoost-Europa en Centraal-Europa begint het groeiseizoen met een neerslagtekort, stelt JRC.

Groter graanareaal, areaal koolzaad wordt kleiner

Als het een gemiddeld groeiseizoen wordt in de EU, verwacht JRC een gemiddelde opbrengst van 6,04 ton wintertarwe per hectare. Dat is 7,4% meer dan vorig jaar toen droogte de akkerbouwers parten speelde. Bij wintergerst komt de opbrengst bij een gemiddeld groeiseizoen 9,6% hoger uit dan in 2018. JRC benadrukt dat is gerekend met gemiddelde opbrengsten. Vorig jaar heeft laten zien dat het groeiseizoen een onverwachte wending kan nemen.

Verder constateert JRC dat afgelopen herfst veel koolzaad niet is gezaaid of slecht is opgekomen. Dat areaal gaat dit voorjaar ingezaaid worden met graan. Dat leidt tot een krimp van het areaal koolzaad en een groei van het graanareaal.