Bietenteler mag Batavia spuiten tegen bietenvlieg

Het insectenbestrijdingsmiddel Batavia mag dit jaar in bieten worden gebruikt.

Het ministerie van landbouw geeft een ontheffing, nadat het toelatingscollege Ctgb en de voedselautoriteit NVWA positief hebben geadviseerd. Batavia mag tot 29 juli worden gebruikt.

Batavia mag gebruikt worden in onder andere aardappelen, zaaiuien, bollen en enkele groentegewassen. Suiker Unie wil dat telers Batavia (werkzame stof spirotetramat) ook kunnen gebruiken voor het bestrijden van de bietenvlieg.

Bietenvlieg bestrijden

De bietenvlieg is een probleem voor de teler, zegt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken bij Suiker Unie. “De vlieg legt eitjes op bladeren. De uitgekomen larven boren gangen in het blad. De schade kan zelfs leiden tot plantuitval. De bietenteler heeft geen alternatieven om de bietenvlieg te bestrijden. Daarom heeft de sector dringend behoefte aan deze ontheffing voor Batavia.”

Nu het mooi weer is geworden, verwacht Sikken dat het zaaien van bieten snel op gang komt. “Zodra de bieten boven staan kan de bietenvlieg een probleem worden. Dan moet Batavia gebruikt kunnen worden.”

Meer uitdagingen gewasbescherming

De bietentelers hebben meer uitdagingen wat betreft gewasbescherming. Sikken: “Het zaadbehandelingsmiddel Thiram tegen schimmels vervalt volgend jaar. Daar is een alternatief voor, maar ook dat middel staat ter discussie. Voor de schimmelbestrijding via een zaadbehandeling heeft de bietenteler verder geen alternatief. Daarnaast staat ook het gebruik van de herbiciden desmedifam en fenmedifam (onder andere Betanal MaxxPro) volgend jaar ter discussie. Er zijn alternatieven, maar Betanal vormt de basis van de huidige onkruidbestrijding in bieten.”

Geen ontheffing neonicotinoïden

Eerder dit jaar gaf het ministerie van landbouw geen ontheffing voor het gebruik van neonicotinoïden als zaadbehandeling voor de bestrijding van insecten. De EU verbiedt het gebruik van neonicotinoïden. Daarom zoekt de bietensector naar alternatieven om insecten te bestrijden.