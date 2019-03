Bieten zaaien staat in week 12 nagenoeg stil

Bietenzaaiseizoen 2019 trapte vroeg af, maar loopt nu iets achter ten opzichte van vorig jaar.

Dat blijkt uit de zaaicijfers van Suiker Unie. In 2018 werden in week 11 (half maart) de eerste bieten gezaaid, dit jaar al in week 9 (eind februari). In 2018 ging het zaaien echter gestaag door, terwijl het dit jaar na de vroege start stagneerde door het regenachtige weer. In week 12 zijn nu 0,7% van de bieten gezaaid, terwijl dat in week 12 2018 al 4% was.

Meeste bieten gezaaid in West-Brabant

Afgelopen week is maar op enkele plekken gezaaid. Dat is Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Oost-Brabant en Limburg. De gezaaide oppervlakte is echter zo klein, dat het landelijk gezaaide afgerond op 0,7% bleef staan. De meeste bieten zijn inmiddels gezaaid in West-Brabant (2,7%). In de Noordoostpolder en op het Noordelijk zand zijn volgens Suiker Unie nog geen bieten gezaaid.