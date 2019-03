Aardappelverwerking groeide in februari

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft in februari een hoeveelheid van 318.500 ton aardappelen verwerkt tot voorgebakken frites en andere producten.

In februari is 10.600 ton meer aardappelen verwerkt dan in januari. Daarvan was het verwerkte volume volgens de bijgestelde opgave van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) 307.900 ton.

Het in januari verwerkte volume lag bijna 10% onder dat van de hoeveelheid die een jaar ervoor in januari is verbruikt. Dat verschil is over februari 2019 ten opzichte van februari 2018 veel minder, net iets meer dan 1%.

In totaal hebben de fritesfabrieken vanaf de start van het seizoen in juli 2018 tot en met februari een hoeveelheid van 2.536.000 ton grondstof verwerkt, slechts 2,2% minder dan in dezelfde periode van het vorige seizoen. Het verloop was wel opvallende anders dan in 2017-2018. Het begin was bescheiden, waarna in de ‘af-landperiode’ veel volume is opgesoupeerd. In december en januari stond de verwerking op een relatief laag pitje.