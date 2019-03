Aardappel die zonder kiemremming kan getest

Sainsbury Laboratory test dit jaar aardappelen die bij een lage bewaartemperatuur geen extra suiker vormen.

Volgens het Britse instituut maakt dit kiemremmingsmiddelen overbodig. Ook zijn de aardappelen resistent tegen phytophthora en aardappelmoeheid.

Cisgene aardappelen getest op 2 locaties

De aardappelen zijn genetisch veranderd door het inbrengen van soorteigen genen. De cisgene aardappelen worden dit jaar getest in een veldproef op 2 locaties, zegt onderzoeksleider Jonathan Jones. “Het zijn aardappelen van het veelgeteelde ras Maris Piper. Normaal worden deze aardappelen bewaard bij meer dan 7 graden, maar dan is kiemremming nodig. Bij kouder bewaren ontstaan te veel suikers waardoor de aardappelen ongeschikt worden voor de verwerking. Deze aardappel is zo aangepast dat geen extra suiker ontstaat bij koude bewaring. Dan heb je ook geen kiemremmer nodig zoals chloorprofam, dat ter discussie staat in de EU.”

Deze aardappel is zo aangepast dat geen extra suiker ontstaat bij koude bewaring. Dan zou ook geen kiemremmer zoals chloorprofam (hier op de foto) nodig zijn. - Foto: Peter Roek

Minder gevoelig voor stootblauw

Door het lage suikergehalte zijn de aardappelen ook minder gevoelig voor stootblauw. En ze vormen minder kankerverwekkend acrylamide als de aardappelproducten te heet worden gebakken. De aardappelen zijn ook resistent gemaakt tegen aardappelmoeheid. En ze hebben 3 resistentiegenen tegen phytophthora. Ze bevatten genen van de wilde aardappel en van de tomaat, die net als de aardappel ook behoort tot de Solanum-soort.

Vergelijken met gangbare Maris Piper-aardappelen

The Sainsbury Laboratory heeft een toelating aangevraagd voor een veldproef, die dit jaar op 2 locaties wordt aangelegd. In de 2 jaar daarna wil het onderzoeksinstituut dat uitbreiden naar 3 locaties. Jones: “We hebben deze aardappelen uitvoerig getest op de nieuwe eigenschappen. In de veldproef gaan we de nieuwe aardappelen vergelijken met gangbare Maris Piper-aardappelen. De financiering voor het eerste jaar is rond, we zoeken nog financiering voor de 2 jaar daarna. Uiteindelijk moet het Britse ministerie van landbouw (DEFRA) daar toestemming voor geven.”

Simplot levert al Innate-aardappel

De Amerikaanse aardappelverwerker Simplot brengt al de Innate-aardappel op de markt met dezelfde eigenschappen. Jones: “We werken in dit onderzoek samen met Simplot en de Britse start-up BioPotatoes. De EU heeft strenge regels voor de teelt van genetische gewassen. Wellicht dat, als er een Brexit komt, de nieuwe aardappel dan geteeld kan worden in het Verenigd Koninkrijk. Want deze aardappel biedt de hele sector veel voordelen.”