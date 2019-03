Aangepaste drainage snel rendabel bij verzilting

Antiverziltingsdrainage vergroot de zoetwaterlens en daarmee de zoetwatervoorraad in een perceel.

Antiverziltingsdrainage vergroot de zoetwaterlens en daarmee de zoetwatervoorraad in een perceel. Dat is een van de conclusies uit het project Spaarwater, dat 5 jaar onderzoek deed naar de zoetwatervoorziening in de Waddenregio.

Verzilting landbouwpercelen tegengaan

Volgens projectleider Jouke Velstra van Acacia Water is antiverziltingsdrainage een kansrijke methode om verzilting van landbouwpercelen tegen te gaan. In het grootste deel van de Waddenregio is deze methode toepasbaar.

Volgens projectleider Jouke Velstra van Acacia Water is antiverziltingsdrainage een kansrijke methode om verzilting van landbouwpercelen tegen te gaan. - Foto: Fotopersbureau Dijkstra

Regenwater drukt zout kwelwater naar beneden

Hoe een antiverziltingsdrainage aangelegd moet worden, is perceelsafhankelijk. Het komt erop neer dat door aangepaste drainage regenwater langer in de bodem vastgehouden wordt en zo het zoute kwelwater verder naar beneden drukt. Dat kan door drains dieper te leggen en door met peilgestuurde drainage het grondwaterpeil te verhogen.

€ 255 per hectare

De kosten voor aanleg van antiverziltingsdrainage bedragen € 2.500 per hectare, waarmee de jaarkosten uitkomen op € 255 per hectare, dat is € 155 meer dan bij traditionele drainage. Afhankelijk van de kweldruk en hoeveelheid neerslag in het groeiseizoen levert dat in pootaardappelen in een 1-op-3-rotatie aan vermeden zoutschade een bedrag tussen de € 100 en € 4.050 per jaar op.