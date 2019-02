Vogelakker is lastig inpasbaar in de akkerbouw

Vanwege het meerjarige karakter blijkt de vogelakker moeilijk inpasbaar op akkerbouwbedrijven met vooral eenjarige gewassen. Ook de veronkruiding die plaatsvindt, is een belemmering.

Saldoberekingen laten zien dat akkerbouwers vogelakkers alleen met aanvullende financiering kunnen aanleggen en beheren. Dat blijkt uit de demo Vogelakkers (2015-2018), uitgevoerd door Kenniscentrum Akkervogels, Louis Bolk Instituut en Vogelbescherming Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het effect van vogelakkers op de biodiversiteit en de inpasbaarheid ervan in de landbouwpraktijk was hierin het thema.

Minder organische stof op vogelakker

Het organischestofgehalte loopt terug zodra een akker wordt ingericht als vogelakker. Door een actief bodemleven vindt wel mineralisatie plaats, maar wordt te weinig organische stof aangevoerd. Nog meer impact heeft de afvoer van organische stof in de vorm van geoogste luzerne.

Vogelakker is volveldse natuurmaatregel

Een vogelakker is een volveldse natuurmaatregel. Deze combineert een meerjarig productiegewas met een kruidenrijke vegetatie die gericht is op verbetering van de ecologische kwaliteit. Als gewas wordt luzerne en klaver gebruikt. Dat zijn voor veldleeuweriken aantrekkelijke gewassen om in te broeden. De metingen voor deze demo zijn gedaan op jonge zeeklei in Flevoland, weideveengrond in Groningen en zandgrond op Texel.

Betere broedomgeving vogels

Het effect van vogelakkers op de broedvogels blijkt positief, vooral op Texel en in Groningen. Hier zijn hoge dichtheden gemeten van de veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper. Minstens twee keer zo hoog als in omliggende referentiegebieden.

Het oorspronkelijke doel van het concept vogelakker is om de dichtheid van muizen in het agrarisch gebied te verhogen. Dit komt roofvogels als grauwe en blauwe kiekendief en de velduil ten goede. Een tweede doel is het creëren van een broedomgeving voor veldleeuweriken. Daarnaast wordt agrarisch natuurbeheer voor de teler goedkoper door opbrengsten uit de geoogste luzerne of klaver.

Vogelakker creëert agrarische natuur

Een verbetertraject kan 2 kanten op, schetsen de onderzoekers: richting de landbouwkundige doelen met inpasbaarheid in de gangbare akkerbouw, of richting de ecologische doelen. Een optimale richting is er niet, omdat het een ten koste gaat van het andere. Daarbij is het goed om voor ogen te houden dat het enige doel van een vogelakker ‘agrarische natuur’ is en niet landbouwkundige opbrengst. De opbrengstderving wordt immers al volledig gecompenseerd via de uitgekeerde ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer)-vergoeding, aldus de onderzoekers.