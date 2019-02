Roundup-onderzoek ‘verdween’ na ongewenste uitkomst

Een onderzoek naar glyfosaat door het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO is in 2002 in de vergetelheid geraakt. Opdrachtgever Monsanto stopte het onderzoek nadat bleek dat de uitkomsten suggereerden dat Roundup meer doordringt in de huid dan werd aangenomen.

Het journalistieke onderzoeksplatform Follow The Money publiceerde deze week over het TNO-onderzoek. TNO onderzocht hoe Roundup door rattenhuid wordt opgenomen. De (voorlopige) resultaten van het onderzoek duidden erop dat de absorptiewaarden lagen tussen 5 en 10%. Dat was hoger dan de 3% waarmee tot dan toe werd gerekend. Toxicoloog William Heydens van Monsanto reageerde verontrust: “We krijgen veel hogere waarden voor huidabsorptie dan we ooit hebben gezien”, mailde hij aan de Brusselse vestiging van Monsanto. Er volgde intern overleg waarna Monsanto-specialisten tot de conclusie komen ‘dat de opname van glyfosaat waarschijnlijk hoger gaat uitvallen dan de 3% die nu wordt opgelegd door de Duitse autoriteiten. Om die reden is besloten de studie te stoppen (effectief vanochtend)”, aldus een interne email van Monsanto. Het TNO-onderzoek is, als het al is afgerond, door Monsanto nooit ingebracht in de toelatingsprocedures voor de onkruidbestrijder glyfosaat. De Partij voor de Dieren heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld over het TNO-onderzoek in 2002.