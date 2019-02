Robot kan straks ook in kiemstadium onkruid herkennen

Als een teler het ene kiemplantje van onkruid kan onderscheiden van het andere, kan een machine dat in principe ook.

Dat zegt Jan Kamp, coördinator van het project Smaragd, waarin onder meer via lichte autonome mechanisatie wordt gewerkt aan een betere bodemkwaliteit. Deze week werd op een Smaragd-bijeenkomst duidelijk dat machines inmiddels via deep learning in het veld 95 procent van de bieten als biet herkent en 95 procent van de aardappelen als aardappel.

Vroeg onderscheid is belangrijk

Kamp reageerde op een opmerking van een telers dat juist zeer vroege onderscheid tussen van kiemplantjes van onkruid en gewas belangrijk is om onkruid effectief aan te pakken. Onderzoeker Thijs Ruijgrok van WUR wijst er overigens op dat machinaal onderscheiden van kiemplantjes in principe misschien mogelijk is, maar in de praktijk ‘heel erg moeilijk’. “In het stadium van twee kiemblaadjes lijken plantjes erg veel op elkaar. Pas in latere stadia wordt het onderscheid beter mogelijk.”

Agrifac

Op basis hiervan wil spuitenfabrikant Agrifac dit jaar in samenwerking met Smaragd een anderhalve meter brede, autonoom werkende machine bouwen om aardappelopslag in suikerbieten plaatsspecifiek te kunnen bestrijden.